Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Versuchter Diebstahl am Hauptbahnhof missglückt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Zeugin konnte am Dienstagabend gegen 23:00 Uhr beobachten, wie drei Männer versucht haben sollen, ein Fahrrad zu entwenden, das am Eingang des Erfurter Hauptbahnhofes abgestellt war.

Sie informierte die Bundespolizei. Beim Eintreffen der Beamten war nur noch ein Mann vor Ort und dieser versuchte beim Erkennen der Streife zu flüchten - ohne Erfolg.

Der 34-jährige Libyer konnte noch vor Ort gestellt werden. Das Fahrrad wurde zugunsten des rechtmäßigen Eigentümers sichergestellt.

Ohne Zweirad, dafür mit einer Strafanzeige wegen dem Versuch des Diebstahls wurde der Mann von der Dienststelle entlassen.

