Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahnreisende in Gotha belästigt

Gotha, Bahnhof Gotha (ots)

Unangenehm war das Warten für Reisende und Wartende am Bahnhof Gotha am Dienstagnachmittag. Grund dafür war ein Mann, der Leute belästigte und lautstark herumschrie. Ein Zeuge meldete sich daraufhin über den polizeilichen Notruf.

Der auffällige Mann ist währenddessen zum Erfurter Hauptbahnhof gefahren. Anhand einer Personenbeschreibung konnten Bundespolizisten diesen jedoch bei seiner Ankunft identifizieren.

Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der 51-jährige Deutsche alles andere als kooperativ und blieb weiterhin aggressiv in seinem Auftreten. Er erhielt einen Platzverweis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Belästigung der Allgemeinheit.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

