Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bahnreisender bestohlen - Achtung vor Taschendieben

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Für einen 29-jährigen Bahnreisenden endete sein Weihnachtsmarktbesuch in Erfurt am Montag ernüchternd. Der aus Katar stammende Mann hat vor seiner geplanten Weiterreise am Hauptbahnhof bemerkt, dass ihm seine Geldbörse entwendet wurde, samt des ganzen Inhaltes.

Den mutmaßlichen Diebstahl brachte er bei der Bundespolizei zur Anzeige.

Damit solche unschönen Erlebnisse nicht die vorweihnachtliche Freude trüben, rät die Bundespolizei, zum Beispiel auf stark frequentierten Märkten und in Bahnhöfen nur die nötigsten Wertsachen mitzunehmen, diese eng am Körper in verschlossenen Taschen zu tragen und trotz aller Ausgelassenheit stets einen aufmerksamen Blick im Gedränge und Trubel zu bewahren.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

