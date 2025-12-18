PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Falscher Alarm im Hauptbahnhof Eisenach

Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots)

Ohne Notlage kam es am Mittwochvormittag zu einer Alarmierung der Bundespolizei.

Am Hauptbahnhof in Eisenach wurden in verschiedenen Aufzügen die Notfalltasten betätigt. Die Deutsche Bahn informierte daraufhin die Bundespolizei.

In Annahme eines zwingend erforderlichen Einsatzes eilte eine Streife zum Bahnhof in der Wartburgstadt. Vor Ort traf man einen 71-Jährigen an, der die Notrufe ohne erkennbaren Grund betätigt hat. Es lag weder eine Gefahrensituation noch ein medizinischer Umstand vor.

Der Deutsche wurde des Bahnhofes verwiesen und erhielt eine Anzeige wegen dem Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen. Diese sind für echte Notfälle gedacht. Es wird zudem geprüft, ob die entstanden Einsatzkosten dem Mann in Rechnung gestellt werden können.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

