PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zeuge meldet Diebstahl

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Der Diebstahl in einem Laden des Erfurter Hauptbahnhofes hat sich für einen Mann nicht ausgezahlt.

Er entwendete alkoholische Getränke im Gesamtwert von 3.20 Euro aus dem Geschäft. Bei seiner Tat wurde er beobachtet und durch einen Zeugen an der Flucht gehindert. Die Bundespolizei wurde daraufhin informiert.

Die Bundespolizisten stellten das Diebesgut sicher. Der 58-jährige Deutsche hat sich eine Strafanzeige eingehandelt.

Die Bundespolizei dankt dem couragierten Zeugen, der in dieser Situation aufmerksam war und nicht weggeschaut hat.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 14:00

    BPOLI EF: Diebstahl am Flughafen vereitelt

    Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots) - Auch wenn das Reiseaufkommen im Winterflugplan reduziert ist, heißt das nicht, dass die Bundespolizei nicht am Flughafen Erfurt-Weimar präsent wäre. Diese Erfahrung musste ein Einbrecher in der zurückliegenden Nacht machen. Über die Videoanlage konnte eine augenscheinlich betriebsfremde Person im Bereich der Schalter im Hauptterminal erkannt werden. Eine Streife der ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:59

    BPOLI EF: Bundespolizei stellt Fahrraddieb am Hauptbahnhof

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Einer Streife der Bundespolizei fiel am Mittwochabend am Erfurter Hauptbahnhof ein Mann auf, der ein Fahrrad geschoben hat. Eigentlich eine völlig normale Situation, wie sie sich hundertfach am Tag abspielt - wenn da nicht ein augenscheinlich aufgebrochenes Fahrradschloss am Zweirad gebaumelt hätte. Die Beamten sprachen den Mann an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Er ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:53

    BPOLI EF: Falscher Alarm im Hauptbahnhof Eisenach

    Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots) - Ohne Notlage kam es am Mittwochvormittag zu einer Alarmierung der Bundespolizei. Am Hauptbahnhof in Eisenach wurden in verschiedenen Aufzügen die Notfalltasten betätigt. Die Deutsche Bahn informierte daraufhin die Bundespolizei. In Annahme eines zwingend erforderlichen Einsatzes eilte eine Streife zum Bahnhof in der Wartburgstadt. Vor Ort traf man einen 71-Jährigen an, der die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren