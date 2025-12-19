Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zeuge meldet Diebstahl

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Der Diebstahl in einem Laden des Erfurter Hauptbahnhofes hat sich für einen Mann nicht ausgezahlt.

Er entwendete alkoholische Getränke im Gesamtwert von 3.20 Euro aus dem Geschäft. Bei seiner Tat wurde er beobachtet und durch einen Zeugen an der Flucht gehindert. Die Bundespolizei wurde daraufhin informiert.

Die Bundespolizisten stellten das Diebesgut sicher. Der 58-jährige Deutsche hat sich eine Strafanzeige eingehandelt.

Die Bundespolizei dankt dem couragierten Zeugen, der in dieser Situation aufmerksam war und nicht weggeschaut hat.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell