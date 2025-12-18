PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebstahl am Flughafen vereitelt

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Auch wenn das Reiseaufkommen im Winterflugplan reduziert ist, heißt das nicht, dass die Bundespolizei nicht am Flughafen Erfurt-Weimar präsent wäre. Diese Erfahrung musste ein Einbrecher in der zurückliegenden Nacht machen.

Über die Videoanlage konnte eine augenscheinlich betriebsfremde Person im Bereich der Schalter im Hauptterminal erkannt werden. Eine Streife der Bundespolizei stellte den Mann und machte ihn dingfest.

Der 24-jährige Deutsche hat sich widerrechtlich Zutritt verschafft. Bei ihm fanden die Bundespolizisten mehrere Gegenstände, die er mutmaßlich entwendet hat. Darunter befanden sich einige kleinere technische Geräte sowie ein Heizlüfter.

Warm dürfte ihm geworden sein, als ihm die Streife eröffnet hat, dass gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls und dem Anfangsverdacht des Hausfriedensbruchs eingeleitet worden sind.

Das Diebesgut wurde durch die Bundespolizei sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt

