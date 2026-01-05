PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei muss im Hauptbahnhof Gera erhitzte Gemüter beruhigen

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Normalerweise ist ein sonntäglicher Einkauf in einem Geschäft des Geraer Hauptbahnhofes keine große Sache. Man betritt den Laden, sucht sich seine Artikel aus und verlässt diesen nach dem Zahlvorgang wieder. Zwei kleinere Personengruppen gerieten jedoch am Sonntag lautstark und aggressiv aneinander, sodass durch das Personal die Bundespolizei alarmierte worden ist.

Die streitenden Grüppchen wurden getrennt und alle Personalien erhoben. Die erhitzten Gemüter mussten durch die Bundespolizisten beruhigt werden, sodass eine anschließende Befragung möglich war.

Der Grund für den eigentlichen Disput ließ sich vor Ort nicht mehr zweifelsfrei feststellen. Ein 56-jähriger Ukrainer wurde wegen Beleidigung angezeigt. Die getrennten Parteien konnten im Anschluss ihres Weges gehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

