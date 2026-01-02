PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei bringt Koffer und Besitzer bundeslandübergreifend wieder zusammen

Leipzig, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Bundespolizei bringt Koffer und Besitzer bundeslandübergreifend wieder zusammen

Ein Vater und seine Tochter wandten sich heute hilfesuchend an die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt. Den beiden ist ein Reisekoffer abhandengekommen.

Beim Umstieg am Leipziger Hauptbahnhof wurde der Koffer vergessen. Vater und Bundespolizei nahmen über verschiedene Wege Kontakt zur Deutschen Bahn auf. Einige Telefonate später stand fest, dass der Koffer mit einem nächsten Schnellzug von Sachsen nach Thüringen reist. Am Erfurter Hauptbahnhof konnte der Mann das vergessene Gepäck wieder in Empfang nehmen. Vater und Tochter waren der Bundespolizei sehr dankbar für diese unkomplizierte und schnelle Hilfestellung. Beide konnten ihre Reise sodann fortsetzen.

Man kennt das - volle Züge, ein kurzer Umstieg beim Unterwegshalt und die allgemeine Hektik des Reisens, insbesondere an großen Bahnhöfen. Da kann schnell mal ein Koffer vergessen werden - das ist menschlich. Nicht immer gehen die Sachverhalte aber so glücklich aus, wie in diesem Fall zum Anfang des Jahres 2026. Daher rät die Bundespolizei, das leichte Handgepäck und auch größere Koffer in Zügen und in Bahnhöfen stets im Auge zu behalten. So geht nichts verloren und Dieben werden keine günstigen Gelegenheiten geboten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 12:47

    BPOLI EF: Spraydosen und Pyrotechnik am Bahnhof sichergestellt

    Hermsdorf, Bad Klosterlausnitz (ots) - In der zurückliegenden Silvesternacht hat eine Streife der Bundespolizei drei Heranwachsende am Bahnhof Hermsdorf-Bad Klosterlausnitz überprüft. Grund hierfür waren frische Farbanhaftungen im Bahnhofstunnel und der dort verbauten Lichttechnik. Bei der Kontrolle der 18- bis 19-jährigen Deutschen fanden die Bundespolizisten ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:22

    BPOLI EF: Zeuge meldet Diebstahl

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Der Diebstahl in einem Laden des Erfurter Hauptbahnhofes hat sich für einen Mann nicht ausgezahlt. Er entwendete alkoholische Getränke im Gesamtwert von 3.20 Euro aus dem Geschäft. Bei seiner Tat wurde er beobachtet und durch einen Zeugen an der Flucht gehindert. Die Bundespolizei wurde daraufhin informiert. Die Bundespolizisten stellten das Diebesgut sicher. Der 58-jährige Deutsche hat sich eine Strafanzeige eingehandelt. Die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:00

    BPOLI EF: Diebstahl am Flughafen vereitelt

    Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots) - Auch wenn das Reiseaufkommen im Winterflugplan reduziert ist, heißt das nicht, dass die Bundespolizei nicht am Flughafen Erfurt-Weimar präsent wäre. Diese Erfahrung musste ein Einbrecher in der zurückliegenden Nacht machen. Über die Videoanlage konnte eine augenscheinlich betriebsfremde Person im Bereich der Schalter im Hauptterminal erkannt werden. Eine Streife der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren