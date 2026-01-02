Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei bringt Koffer und Besitzer bundeslandübergreifend wieder zusammen

Leipzig, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein Vater und seine Tochter wandten sich heute hilfesuchend an die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt. Den beiden ist ein Reisekoffer abhandengekommen.

Beim Umstieg am Leipziger Hauptbahnhof wurde der Koffer vergessen. Vater und Bundespolizei nahmen über verschiedene Wege Kontakt zur Deutschen Bahn auf. Einige Telefonate später stand fest, dass der Koffer mit einem nächsten Schnellzug von Sachsen nach Thüringen reist. Am Erfurter Hauptbahnhof konnte der Mann das vergessene Gepäck wieder in Empfang nehmen. Vater und Tochter waren der Bundespolizei sehr dankbar für diese unkomplizierte und schnelle Hilfestellung. Beide konnten ihre Reise sodann fortsetzen.

Man kennt das - volle Züge, ein kurzer Umstieg beim Unterwegshalt und die allgemeine Hektik des Reisens, insbesondere an großen Bahnhöfen. Da kann schnell mal ein Koffer vergessen werden - das ist menschlich. Nicht immer gehen die Sachverhalte aber so glücklich aus, wie in diesem Fall zum Anfang des Jahres 2026. Daher rät die Bundespolizei, das leichte Handgepäck und auch größere Koffer in Zügen und in Bahnhöfen stets im Auge zu behalten. So geht nichts verloren und Dieben werden keine günstigen Gelegenheiten geboten.

