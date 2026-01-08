PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Jugendliche beschädigen Nothilfeeinrichtung in Regionalbahn

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

In Zügen gibt es viele Vorkehrungen, die in Notfällen lebensrettend sein können. In manchen Baureihen gibt es beispielsweise Fenster, die mit Notentriegelungen versehen sind, sodass der Fahrgastraum auf einfache Weise verlassen werden kann, beispielsweise bei einem Unfall, einem Brand oder sonstigen Schadenslagen.

Während einer Zugfahrt einer Regionalbahn im Raum Gera hat eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher diese Notentriegelung am Mittwochabend mutwillig entfernt. Die Tat wurde beobachtet und aufgezeichnet.

Beim Halt der Bahn in Gera konnte sich die Gruppe zunächst entfernen. Durch die Unterstützung der Landespolizeiinspektion Gera konnten die 13- bis 14-jährigen ukrainischen Jugendlichen im Stadtgebiet ausfindig gemacht werden. Die Jungen und Mädchen wurden an die Bundespolizei übergeben.

In der Bahn wurden Spuren gesichert. Der Schaden am Fenster und der Notentriegelung kann erst nach einer Instandsetzung beziffert werden.

Die Bundespolizei hat Kontakt zu den Elternhäusern und Erziehungsberechtigten aufgenommen, sodass die Übergabe in deren Obhut sichergestellt werden konnte.

Nun wird wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung und der Beeinträchtigung von Nothilfeeinrichtungen ermittelt.

