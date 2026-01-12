PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: "Kleines Geschäft" mit weitreichenden Folgen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Einen unappetitlichen Einsatz hatten Bundespolizisten am Sonntagmorgen im Erfurter Hauptbahnhof.

Ein Mann urinierte gegen die Glasfassade eines Ladens. Der 27-Jährige wurde noch vor dem Verlassen des Bahnhofes durch eine Streife der Bundespolizei gestellt und namhaft gemacht.

Die Reinigung der Hinterlassenschaft wurde durch die Bahn unmittelbar veranlasst.

Der Pole bekam eine Anzeige wegen der Verunreinigung der Bahnanlagen. Diese Notdurft hätte er lieber auf einer öffentlichen Toilette anstelle des öffentlichen Raums erledigt. Das wäre für das Bahnpersonal mit weniger Aufwand verbunden und für den Verursacher deutlich günstiger gewesen.

Sein sogenanntes "kleines Geschäft" zieht nicht nur einen Gebührenbescheid nach sich, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Post von drei Staatsanwaltschaften aus Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die justiziellen Einrichtungen suchen nach dem Mann, unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einer Trunkenheitsfahrt. Die Bundespolizisten stellten seine ladungsfähige Anschrift fest und informierten die ausschreibenden Behörden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:10

    BPOLI EF: Fahrscheinkontrolle in Regionalbahn endet in Haft

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Eine Ticketkontrolle führte einen Mann in Untersuchungshaft. Am Mittwochnachmittag wandte sich ein Zugbegleiter an die Bundespolizei, weil ihm auf der Fahrt von Meiningen nach Erfurt ein Reisegast beschäftigt hat, der Unregelmäßigkeiten bei seinem Fahrschein aufwies. Der 21-jährige Mann war im Besitz eines Deutschlandtickets aus einem hessischen Verkehrsverbund, konnte sich jedoch ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:12

    BPOLI EF: Jugendliche beschädigen Nothilfeeinrichtung in Regionalbahn

    Gera, Gera Hauptbahnhof (ots) - In Zügen gibt es viele Vorkehrungen, die in Notfällen lebensrettend sein können. In manchen Baureihen gibt es beispielsweise Fenster, die mit Notentriegelungen versehen sind, sodass der Fahrgastraum auf einfache Weise verlassen werden kann, beispielsweise bei einem Unfall, einem Brand oder sonstigen Schadenslagen. Während einer ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 16:17

    BPOLI EF: Schutzengel im Hauptbahnhof verhindert Schlimmeres

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Mehr als einen Schutzengel hatte am Dienstagmorgen ein 29-Jähriger im Erfurter Hauptbahnhof. Durch die Notfallleitstelle der Bahn wurde bekannt, dass sich eine Person im Gleisbereich aufhalten soll. Eingesetzte Streifen der Bundespolizei konnten umgehend einen Mann feststellen, auf den die Beschreibung gepasst hat. Etwa 10 Sekunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren