Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Alkoholgeruch bei Verkehrskontrolle festgestellt
Leinefelde (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld führten am Dienstag im Rahmen der Streifentätigkeit mehrere Verkehrskontrollen durch. Am Leibnitzplatz wurde gegen 20.50 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer einer Kontrolle unterzogen. Eine durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 0,72 Promille und somit mehr als 0.5 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell