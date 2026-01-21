LPI-NDH: Alkoholgeruch bei Verkehrskontrolle festgestellt

Wiehe (ots) - Wie am Dienstag um 16.45 Uhr bekannt wurde, kam es in der Roßlebener Chaussee zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der Fahrer eines Renault die genannte Straße aus Richtung Roßleben kommend, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Laternenmast, einem Zaun und einem Steintor. Am Fahrzeug ...

