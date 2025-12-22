Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall auf der A 42 bei Duisburg - Reifenplatzer - Kollision zweier Pkw - Mehrere verletzte Personen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, den 21.12.2025, 13:37 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag auf der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort wurden vier Menschen verletzt - drei davon schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 45-jähriger Mann aus Solingen mit seinem Ferrari auf der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Moers-Nord platzte nach ersten Erkenntnissen der Reifen seines Pkws. In Folge dessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet über alle Fahrstreifen ins Schleudern. Dabei kollidierte er mit dem Audi eines 34-jährigen Mannes aus Belgien. Durch den Aufprall verletzte sich der 34-Jährige so schwer, dass Rettungskräfte ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus brachten. Auch die 21-jährige Beifahrerin - ebenfalls aus Belgien - sowie der Ferrari-Fahrer wurden schwer, ein fünfjähriger Insasse in dem Ferrari leicht verletzt. Bei keinem der Verletzten bestand nach derzeitiger Kenntnis Lebensgefahr. Der Mercedes-Benz eines 36-Jährigen wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort bis etwa 19:50 Uhr gesperrt.

