PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Flehe - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. Dezember 2025, 07:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Flehe wurde ein 10-jähriger Junge so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Unfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Ford Transit auf der Aachener Straße aus Richtung Aachener Platz kommend und bog nach links auf die Straße Am Scharfenstein ab. Er übersah dabei offensichtlich den Jungen, der mit seinem Fahrrad auf der Aachener Straße in Richtung Aachener Platz geradeaus fuhr. Es kam zur Kollision der beiden. Der 10-Jährige aus Düsseldorf wurde in der Folge so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren