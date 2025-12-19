Polizei Düsseldorf

POL-D: Flehe - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. Dezember 2025, 07:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Flehe wurde ein 10-jähriger Junge so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Unfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Ford Transit auf der Aachener Straße aus Richtung Aachener Platz kommend und bog nach links auf die Straße Am Scharfenstein ab. Er übersah dabei offensichtlich den Jungen, der mit seinem Fahrrad auf der Aachener Straße in Richtung Aachener Platz geradeaus fuhr. Es kam zur Kollision der beiden. Der 10-Jährige aus Düsseldorf wurde in der Folge so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell