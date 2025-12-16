Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall im Hafen - Rollerfahrer prallt gegen Lkw - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 15. Dezember 2025, 12:35 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein Rollerfahrer, nachdem er im Hafen einem Lkw aufgefahren war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 47-jähriger Mann aus Neuss mit seinem Lkw auf der Holzstraße in Richtung Kesselstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Holzstraße/Kesselstraße beabsichtigte vor ihm ein Pkw einzuparken, weshalb der Lkw-Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte. Dies bemerkte offenbar ein hinter ihm fahrender Rollerfahrer zu spät und kollidierte mit dem Heck des Lkw. Der 77-jährige Mann aus Düsseldorf stürzte daraufhin mit seinem Kleinkraftrad und verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der Fahrstreifen in Fahrtrichtung Innenstadt blieb bis zum Ende der Unfallaufnahme gesperrt.

