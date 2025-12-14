PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Benrath - Bei riskanter Aktion unter Straßenbahn geraten und mitgeschleift - Person schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht - Benrather Schloßallee zeitweise gesperrt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 13. Dezember 2025, 01:06 Uhr

Schwer verletzt wurde eine 23-jährige Person am frühen Samstagmorgen, als sie über die Kupplung einer Straßenbahn klettern wollte und dabei unter das Schienenfahrzeug geriet. Die Benrather Schloßallee musste für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

Als die ersten Einsatzteams um kurz nach 01:00 Uhr vor Ort eintrafen wurde eine Person, die zu diesem Zeitpunkt unter der Bahn eingeklemmt war, auf der Benrather Schloßallee von Passanten betreut.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei die 23-jährige Person aus Oberhausen an der Haltestelle Urdenbacher Allee zwischen den beiden Zügen der Straßenbahn über die Kupplung geklettert, um die offenen Türen auf der anderen Seite der Bahn zu erreichen. Genau in diesem Moment sei die Bahn dann angefahren, sodass sie von dieser erfasst und mehrere hundert Meter mitgeschleift worden war.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte zeitweise die Benrather Schloßallee in beide Fahrtrichtungen. Die schwer verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

