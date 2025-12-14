Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Duisburg - A 59 - Polizei zieht rücksichtslosen Raser aus dem Verkehr - Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 13. Dezember 2025, 00:33 Uhr

Die Autobahnpolizei hat am frühen Samstagmorgen einen rücksichtslosen Raser auf der A 59 aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern unterwegs gewesen. Es besteht der Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

An der Anschlussstelle Duisburg Marxloh fiel den Beamten ein Porsche Macan auf, der durch seinen Fahrer auf die A 59 in Richtung Leverkusen gelenkt und dann maximal beschleunigt wurde. Die Streifenwagenbesatzung heftete sich an die Fersen des Rasers und konnte dabei feststellen, dass das Auto zeitweise bei erlaubten 80 mindestens rund 180 km/h fuhr. Mehrfach überholte der Porsche-Fahrer andere Verkehrsteilnehmer rechts, unter anderem unter Benutzung des Seitenstreifens oder anderer Sperrflächen. Nach einem Wechsel auf die A 40 konnte der Mann an der Anschlussstelle Mülheim angehalten und überprüft werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann aus Mülheim mit türkischer Staatsangehörigkeit. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

