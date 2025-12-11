POL-D: *Erstmeldung*- Haan - A 46 Richtung Düsseldorf - Sattelzug mit Gefahrgut umgekippt - A 46 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt
Düsseldorf (ots)
Donnerstag, 11. Dezember 2025, 13:52 Uhr
Aus bislang ungeklärter Ursache ist heute Nachmittag ein Sattelzug mit Gefahrgutladung auf der A 46 Richtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und Haan-West umgekippt.
Nach ersten Erkenntnissen ist niemand verletzt worden. Die Unfallstelle auf der A 46 ist aufgrund des laufenden Feuerwehreinsatzes in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
