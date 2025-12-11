PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-D: *Erstmeldung*- Haan - A 46 Richtung Düsseldorf - Sattelzug mit Gefahrgut umgekippt - A 46 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 11. Dezember 2025, 13:52 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist heute Nachmittag ein Sattelzug mit Gefahrgutladung auf der A 46 Richtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und Haan-West umgekippt.

Nach ersten Erkenntnissen ist niemand verletzt worden. Die Unfallstelle auf der A 46 ist aufgrund des laufenden Feuerwehreinsatzes in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

