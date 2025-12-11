PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-D: A 3 AK Kaiserberg - Schwerlast-Lkw gerät in Brand - Vollsperrung beider Fahrtrichtungen - Niemand verletzt - Bergungsarbeiten laufen - Lang andauernde Verkehrsbeeinträchtigung

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: Donnerstag, 11. Dezember 2025, ca. 05:30 Uhr

Gegen halb sechs geriet auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim im Autobahnkreuz Kaiserberg ein Schwerlast-Lkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Da der Lkw, der einen Bagger geladen hatte, innerhalb des engen Baustellenbereichs auf einer Brücke zum Stehen kam, mussten für die Lösch- und Bergungsarbeiten beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern an. Da die Brücke auf Schäden überprüft werden muss, sollen beide Fahrtrichtungen nach aktuellem Kenntnisstand bis voraussichtlich Samstagvormittag gesperrt bleiben.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

