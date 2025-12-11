Polizei Düsseldorf

POL-D: A 3 AK Kaiserberg - Schwerlast-Lkw gerät in Brand - Vollsperrung beider Fahrtrichtungen - Niemand verletzt - Bergungsarbeiten laufen - Lang andauernde Verkehrsbeeinträchtigung

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: Donnerstag, 11. Dezember 2025, ca. 05:30 Uhr

Gegen halb sechs geriet auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim im Autobahnkreuz Kaiserberg ein Schwerlast-Lkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Da der Lkw, der einen Bagger geladen hatte, innerhalb des engen Baustellenbereichs auf einer Brücke zum Stehen kam, mussten für die Lösch- und Bergungsarbeiten beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern an. Da die Brücke auf Schäden überprüft werden muss, sollen beide Fahrtrichtungen nach aktuellem Kenntnisstand bis voraussichtlich Samstagvormittag gesperrt bleiben.

