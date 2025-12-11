Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Verkehrsunfall mit E-Scooter - Mann schwer verletzt - Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 10. Dezember 2025, 22:23 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein Mann, als er offenbar mit seinem E-Scooter einen Verkehrsunfall hatte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 28-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Fahrrad auf der Suitbertusstraße unterwegs. Gegenüber einer Parkplatzeinfahrt bemerkte er plötzlich einen Mann, der verletzt am Fahrbahnrand auf dem Boden lag. Ersten Erkenntnissen nach hatte der 55-jährige Mann aus Düsseldorf mit einem E-Scooter einen Alleinunfall gehabt und sich dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Ein erster Atemalkoholtest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell