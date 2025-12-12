Polizei Düsseldorf

POL-D: *Abschlussmeldung* - Anschlussstelle Haan-West - A 46 Richtung Düsseldorf - Sattelzug mit Gefahrgut umgekippt - A 46 nach Sperrungen wieder freigegeben

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 11. Dezember 2025, 13:52 Uhr

Wie bereits mit Pressemeldung von gestern, 15:09 Uhr, berichtet kam es auf der A 46 in Höhe der Anschlussstelle Haan-West zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Gefahrgut-Sattelzuges und einem Pkw.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6177519

Laut den vorläufigen Unfallermittlungen war der 65-jährige Fahrer eines E-Lkw mit Auflieger auf der rechten Fahrspur der BAB 46 in Richtung Düsseldorf unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen wechselte der Fahrer des E-Lkw auf die mittlere Fahrspur, wo in diesem Moment ein 59-Jährige mit seinem PKW Seat Leon fuhr. Der Fahrer des Seat wich nach links aus und prallte dort gegen den Abweiser aus Beton. Der Fahrer des E-Lkw setzte sein Fahrmanöver fort und kollidierte ebenfalls mit dem linksseitigen Betonabweiser. Der E-Lkw kippte auf die rechte Fahrzeugseite und kam quer auf der Fahrbahn zum Erliegen. Alle drei Fahrspuren der Fahrtrichtung Düsseldorf wurden durch den Gefahrgut-Sattelzug blockiert. Durch die starke Rauchentwicklung des E-Lkw und einer möglichen Detonationsgefahr der Akkus mussten beide Richtungsfahrbahnen der BAB 46 gesperrt und in einem Radius von 100 Metern evakuiert werden.

Der 65-jährige Lkw- und der 59-jährige Pkw-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge selbstständig und leicht verletzt verlassen.

Die Evakuierungs- und Bergungsmaßnahmen dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Freitags,12. Dezember 2025, an. Der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Düsseldorf und Wuppertal staute sich an der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen kilometerweit zurück. Die Richtungsfahrbahn Wuppertal konnte gegen 05:45 Uhr wieder freigegeben werden. Die Richtungsfahrbahn Düsseldorf wird nach Abschluss der Reinigungsarbeiten in den nächsten Minuten freigegeben. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen bis in das Stadtgebiet von Düsseldorf. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell