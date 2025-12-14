Polizei Düsseldorf

POL-D: Hafen - Zwei Menschen durch Schüsse schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen - Mordkommission eingerichtet

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf

Tatzeit: Sonntag, 14. Dezember 2025, 00:15 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit den frühen Sonntagmorgenstunden wegen eines versuchten Tötungsdelikts im Hafen. Vor einer Gaststätte war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in deren Verlauf zwei Männer durch Schüsse verletzt wurden. Ein Tatverdächtiger konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Gegen 00:15 wurden der Polizei Schussgeräusche aus dem Bereich "Neuer Zollhof" gemeldet. Vor Ort trafen die eingesetzten Streifenteams zwei 19- und 54-jährige Männer mit Schussverletzungen an. Diese wurden umgehend durch Rettungskräfte in Kliniken gebracht, Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Nach den ersten Ermittlungen war es aus bislang unklarer Ursache zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem Türsteher und einer mehrköpfigen Personengruppe gekommen. Dieser mündete offenbar schließlich in den mehrfachen Schussabgaben. Als Tatverdächtiger wurde der Türsteher, ein 49 Jahre alter Grieche, vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte eine Schusswaffe sowie ein Messer sicher. Die Ermittlungen dauern an.

