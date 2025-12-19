Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 57 bei Kamp-Lintfort - Zwei Personen sterben an Unfallstelle - Unfallermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 19. Dezember 2025, 04:26 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen wurden auf der A 57 bei Kamp-Lintfort zwei Menschen so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren ein 26-jähriger Mann und eine 21-jährige Beifahrerin aus Essen mit einem BMW auf der A 57 in Richtung Köln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Pkw zwischen dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort und der Anschlussstelle Moers-Hülsdonk einem Lkw auf. Daraufhin geriet der Pkw zunächst ins Schleudern und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen verließen daraufhin das Fahrzeug und betraten die Fahrbahn. Ein darauffolgender Pkw-Fahrer bemerkte die Personen auf der Fahrbahn zu spät und erfasste beide. Auch ein Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem BMW. Der 26-jährige Fahrer und die 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarben.

Drei Insassen aus dem zweiten beteiligten Pkw wurden leicht verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist derzeit im Einsatz, um die Spuren des Unfalls zu sichern.

Die Unfallermittlungen dauern derzeit noch an. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Köln wird voraussichtlich bis in die Mittagsstunden gesperrt.

