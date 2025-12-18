Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf/Mettmann - Schlag gegen mutmaßliche Wohnungseinbrecher- und Hehlerbande - Kriminalpolizei nimmt sechs Beschuldigte fest - Spezialeinheiten im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf

Einsatzzeit: Donnerstag, 18. Dezember 2025, 06:00 Uhr

In einem bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahren hat die Polizei nach mehreren Monaten intensiver Ermittlungsarbeit heute in den frühen Morgenstunden einer überregional tätigen Gruppe das Handwerk legen können. Die Gruppierung soll u.a. für eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen im Großraum Düsseldorf verantwortlich sein.

Die Beamten der Kriminalpolizei Düsseldorf durchsuchten heute Morgen in Düsseldorf, Hilden, Erkrath, Ratingen, Monheim und Hilden mehrere Häuser bzw. Wohnungen und vollstreckten insgesamt sechs Haftbefehle. Dabei wurden die Kriminalbeamten auch von Spezialeinheiten unterstützt. Ein Teil der Beschuldigten im Alter von 25 bis 51 Jahren soll darüber hinaus auch gemeinschaftlich mit zuvor entwendeten oder unterschlagenen hochpreisigen Pkw gehandelt haben.

Bei den Durchsuchungen stellten die Kriminalpolizisten Beweismittel sowie Vermögenswerte in einem hohen fünfstelligen Bereich sicher.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauern an.

Für jeden Fall des bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls bzw. der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor.

Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gelten die Beschuldigten als unschuldig.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell