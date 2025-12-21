PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - Bedrohungslage "An den Birken" - Spezialeinheiten nehmen tatverdächtigen Mann in seiner Wohnung fest - Schusswaffen beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Sonntag, 21. Dezember 2025, 09:35 Uhr bis 11:30 Uhr

Am Sonntagmittag nahmen Kräfte einer Spezialeinheit einen 86-Jährigen in seiner Wohnung fest, nachdem er gegenüber einer Zeugin gedroht hatte, sie oder andere Personen anzugreifen. In diesem Zusammenhang nahm sie eine Schusswaffe im unmittelbaren Nahbereich des Mannes wahr. Die Zeugin verließ daraufhin die Wohnung und informierte umgehend die Polizei.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand; die Beamten fanden zwei Luftgewehre in der Wohnung. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren