Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - Bedrohungslage "An den Birken" - Spezialeinheiten nehmen tatverdächtigen Mann in seiner Wohnung fest - Schusswaffen beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Sonntag, 21. Dezember 2025, 09:35 Uhr bis 11:30 Uhr

Am Sonntagmittag nahmen Kräfte einer Spezialeinheit einen 86-Jährigen in seiner Wohnung fest, nachdem er gegenüber einer Zeugin gedroht hatte, sie oder andere Personen anzugreifen. In diesem Zusammenhang nahm sie eine Schusswaffe im unmittelbaren Nahbereich des Mannes wahr. Die Zeugin verließ daraufhin die Wohnung und informierte umgehend die Polizei.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand; die Beamten fanden zwei Luftgewehre in der Wohnung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell