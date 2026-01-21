Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kam es bei einem Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu einer Sachbeschädigung. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 15 Uhr die Fensterscheibe des Kellergeschosses und flüchteten im Anschluss. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen um Hinweise. Wer Angeben zur Tat oder Täterschaft geben kann wird gebeten, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0017060

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell