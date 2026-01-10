Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 09.01.2026 gegen 16:10 Uhr befuhr eine 72-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Kurfürstenstraße in Wittlich aus Richtung Friedrichstraße kommend und beabsichtigte nach links in die Beethovenstraße einzubiegen. Dazu fuhr sie nach links auf die Abbiegespur und fuhr anschließend in Richtung der Beethovenstraße.

Beim Abbiegevorgang übersah sie eine 58-jährige Fußgängerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welche den Fußgängerüberweg querte und sich bereits mittig der Fahrbahn befand.

Es kam zur Kollision, sodass die Fußgängerin auf die Straße stürzte. Die Fußgängerin wurde mittelschwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell