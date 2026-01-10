Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW fährt gegen Hauswand

Kelberg (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026, kam es am späten Abend auf der Bonner Straße in Kelberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam im Bereich vor der Kreuzung Johannespesch / Blankenheimer Straße mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend gegen die Außenfassade eines unbewohnten Einfamilienhauses. An dem Haus entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Unfallort wurde der rechte Außenspiegel des Pkw's aufgefunden. Demnach dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um einen blauen Pkw der Marke Skoda handeln. Am Fahrzeug dürfte insbesondere die rechte Seite beschädigt sein. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum genannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 in Verbindung zu setzen.

