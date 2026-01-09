PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermisster Graupapagei

Watzerath (ots)

Am Nachmittag des 09.01.2025 wird der Polizeiinspektion Prüm gemeldet, dass einer Familie in Watzerath ein Graupapagei entflogen sei. Aufgrund der vorherrschenden Witterung dürfte sich das Tier noch im näheren Umkreis befinden. Der Vogel hört auf den Namen Philipp, man sollte jedoch nicht versuchen das Tier einzufangen, da man Gefahr läuft, eine schmerzhafte Bekanntschaft mit dem kräftigen Schnabel zu machen.

Falls man also das Tier, welches in der Eifeler Fauna definitiv auffallen sollte, sichtet, so wird darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen, damit eine Vermittlung mit den Eigentümern initiiert werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
E-Mail:pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

