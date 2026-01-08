PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person, Fahrer alkoholisiert

Bitburg-Mötsch (ots)

Am 07.01.2026 ereignete sich gegen 12:40 Uhr ein Verkehrsunfall in Bitburg, Ortsteil Mötsch. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 71-jähriger im Bereich einer Linkskurve in der Bitburger Str. in Mötsch nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Hausfassade, welche hierdurch erheblich beschädigt wurde.

Der Autofahrer wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An der Hausfassade entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Bitburger Str. musste während der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise vollgesperrt werden. Ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde entsprechend vorläufig entzogen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf Grund vom unklaren Zustand des Gebäudes wurde das THW Bitburg/Trier in Form der Baufachberatung hinzugezogen. Zusätzlich im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Bitburg, das DRK Bitburg sowie ein Rettungshubschrauber samt Notarzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Das könnte Sie auch interessieren