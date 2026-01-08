Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse

Bernkastel-Kues (ots)

Am Abend des 07.01.2026 kam es im Bereich der PI Bernkastel-Kues zu drei witterungsbedingten Verkehrsunfällen nahe den Ortslagen Gornhausen und Kommen. Auf der K88 bei Gornhausen kamen zwei PKW aufgrund starken Schneefalls unabhängig voneinander hintereinander an derselben Stelle von der Straße ab und kollidierten dort. Die Fahrzeug waren nach dem Anstoß nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt. Ein weiterer Autofahrer beabsichtigte sein Fahrzeug in einer Haltebucht neben der B50 bei Kommen anzuhalten. Auf Grund von Eisglätte rutschte das Fahrzeug hierbei aber gegen einen dort geparkten LKW und war in der Folge nicht mehr fahrbereit. Die drei Insassen des PKW wurden hierbei ebenso leicht verletzt.

