Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Am heutigen Tag kam es zwischen 12:25 Uhr und 12:40 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem grauen Pkw, möglicherweise Audi, beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke in der mittleren Parkfläche einen vorwärts eingeparkten roten Pkw. An dem roten Fahrzeug entstand hierbei Sachschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell