POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Am heutigen Tag kam es zwischen 12:25 Uhr und 12:40 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem grauen Pkw, möglicherweise Audi, beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke in der mittleren Parkfläche einen vorwärts eingeparkten roten Pkw. An dem roten Fahrzeug entstand hierbei Sachschaden.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei. (muss kopiert werden)

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

