Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Feuerwerk Hier: Korrektur der Pressemitteilung vom 07.01.2026, 08:03 Uhr; Rufnummer der Polizei korrigiert

Neuerburg (ots)

In der Nacht zum 01.01.2026 haben unbekannte Täter auf dem Marktplatz in Neuerburg Raketen gezündet. Der Marktplatz wurde kürzlich erneuert und auch die dort aufgestellten Ruhebänke sind neu. Der / die Täter nutzten die Ruhebänke um dort Raketen abzustellen bzw. einzuklemmen. Bei deren Abschuss wurde die Holzsitzauflage beschädigt/angekokelt. Zeugen des Vorfalls oder ggf. die Pyrotechniker selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

