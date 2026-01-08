PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Feuerwerk Hier: Korrektur der Pressemitteilung vom 07.01.2026, 08:03 Uhr; Rufnummer der Polizei korrigiert

Neuerburg (ots)

In der Nacht zum 01.01.2026 haben unbekannte Täter auf dem Marktplatz in Neuerburg Raketen gezündet. Der Marktplatz wurde kürzlich erneuert und auch die dort aufgestellten Ruhebänke sind neu. Der / die Täter nutzten die Ruhebänke um dort Raketen abzustellen bzw. einzuklemmen. Bei deren Abschuss wurde die Holzsitzauflage beschädigt/angekokelt. Zeugen des Vorfalls oder ggf. die Pyrotechniker selbst werden gebeten, sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
