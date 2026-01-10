Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen

Wittlich (ots)

Am 05.01.2026 gegen 18:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich des LIDL-Marktes in der Kurfürstenstraße in Wittlich abgestellten E-Scooter und entwendete das angebrachte Versicherungskennzeichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

