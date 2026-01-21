Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer gerät in Verkehrskontrolle

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochmorgen wurde in der Straße Bei der Marienkirche eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kontrollierten gegen 0.20 Uhr einen Fahrradfahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Außerdem verwies ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Anschließend wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung der entsprechenden Blutentnahmen gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell