Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Verdacht auf Alkoholkonsum auf der A44 - Mann schwerverletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0009

Am Sonntagabend kam es auf der A44 in Höhe Soest zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 21:10 Uhr auf der A44 in Fahrtrichtung Dortmund Höhe Soest zu dem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Slowake fuhr mit seinem Opel auf dem linken Fahrstreifen. Ein polnischer Auto-Transporter fuhr auf dem rechten Fahrstreifen.

Als der Slowake den Transporter überholen wollte, kam er nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Heck des Transporters. Daraufhin kam es zu einer Kollision zwischen dem Opel und der Mittelschutzplanke.

Der 53-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug geführt hatte und es daraufhin zum Unfall kam.

Dem Slowaken wurden Blutproben, zur Feststellung des Alkoholgehalts in seinem Blut, entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden.

Alkohol am Steuer ist eine der häufigsten Ursachen für schwere Verkehrsunfälle. Immer wieder verlieren Menschen ihr Leben oder erleiden schwere Verletzungen, weil Menschen unter Alkoholeinfluss unterwegs sind. Die Polizei und Verkehrssicherheitsorganisationen appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell