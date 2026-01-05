Polizei Dortmund

POL-DO: Ein tierisches Wiedersehen: Festnahme zweier Autodiebe - Diensthund Jack trifft alten Bekannten

Dortmund (ots)

Wie sagt man? Wiedersehen macht Freude. Oder eben auch nicht. Aber von vorne.

Am frühen Sonntagmorgen (4. Januar) wartete ein Streifenteam an einer roten Ampel auf der Straße Bärenbruch in Dortmund Kirchlinde. Gegen 02:10 Uhr bemerkten Sie einen Opel Meriva, welcher von der Mallinckrodtstraße kam und auf das Gelände einer Tankstelle fuhr.

Erfahrungsgemäß bieten sich Verkehrskontrollen an Wochenende an, um die Fahrtüchtigkeit dahingehend zu überprüfen, ob Drogen oder Alkohol konsumiert wurden. So auch hier, wie sich später herausstellte. Denn sowohl der Fahrer, ein 31-jähriger Dortmunder, als auch sein 21-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Dortmund) türmten beim Erblicken des sich nähernden Streifenwagens. Der Fahrer konnte nach kurzer Flucht versteckt in einem Gebüsch angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Um den Beifahrer kümmerte sich der zur Unterstützung hinzugezogene Diensthund "Jack". Der vierbeinige Kollege nahm die Fährte auf und schnüffelte sich über die Revierstraße zu einem geparkten Auto. Volltreffer! Hinter diesem PKW hockte der Beifahrer und versuchte, sich vor der Spürnase zu verstecken. Der 21-Jährige ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen. Vielleicht hat ihn sein Freund vorher noch vor den Hunden der Polizei gewarnt, denn er und Jack sind alte Bekannte. Auch der 31-Jährige versuchte sich nämlich schon einmal vor Jack zu verstecken. Damals, im März 2025, bei einem versuchten Diebstahl auf einer Baustelle.

Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsklärung ergaben sich noch die ein oder anderen weiteren Feststellungen von strafrechtlicher Relevanz.

Der Wagen? Geklaut. Dieser war zur Fahndung ausgeschrieben, nach einem Diebstahl im Kreis Recklinghausen. Also: Sicherstellung und Anzeige.

Die Kennzeichen? Auch geklaut. Aber aus dem Raum Dortmund und eigentlich für ein Wohnmobil vorgesehen.

Im Kofferraum? Noch mehr Kennzeichen. Ebenfalls mit einer Fahndungsnotierung versehen, auch aus Dortmund.

Die gestohlenen Sachen wurden zusammen mit den Mobiltelefonen der beiden Männer als Beweismittel sichergestellt.

Sie glauben, das war's? Leider nein...

Der 31-jährige Fahrer des Merivas war nicht nur nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sondern er hat vor Fahrtantritt auch noch Drogen konsumiert. Also folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Männer entlassen werden.

Nun zu dem Potpourri an Tatvorwürfen. Da wären Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Drogeneinwirkung und Diebstahl von sowie an Kraftfahrzeugen.

