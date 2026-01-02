Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf der Hannöverschen Straße - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0005

Am Donnerstagmorgen (01. Januar 2026) kam es auf der Hannöverschen Straße in Dortmund zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Unfallflucht.

Gegen 07:15 Uhr beabsichtige ein Streifenteam einen VW Golf zu kontrollieren. Dieser Missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete über die Hannöversche Straße, wo er auf Höhe der Hausnummer 28 verunfallte.

Der Fahrer des Fahrzeugs flüchtete fußläufig von der Örtlichkeit. Im Fahrzeug befand sich noch eine leicht verletzte 26-Jährige aus Hamm. Sie wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen beschreiben den flüchtigen Fahrer wie folgt:

- Männlich - etwa 30 Jahre alt - Blonde Haare - Brille - Ziegenbart

Der Golf kollidierte mit einem geparkten Transporter und einem Zaun. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu Personen geben können wenden sich bitte an die Polizeiwache Körne unter der Tel.: 0231/ 132-3321.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell