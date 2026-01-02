Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Zigarettenautomaten im Dortmunder Westen gesprengt - Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0003

In den Nächten auf den 1. und 2. Januar 2026 sprengte eine vierköpfige Tätergruppe insgesamt drei Zigarettenautomaten in den Stadtteilen Mengede und Westerfilde. Die Täter entwendeten Bargeld und Zigaretten.

Die erste Sprengung ereignete sich gegen 01:20 Uhr in der Nähe der Kreuzung Ammerstraße und Hugostraße in Dortmund-Mengede. Zeugen bemerkten vier maskierte Männer, die vom Tatort flüchteten. Die polizeiliche Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

Etwa eine Stunde später beobachteten Polizeikräfte vier Personen an der Westerfilder Straße in Dortmund-Westerfilde, die mit Gewalt einen weiteren Zigarettenautomaten zu öffnen versuchten. Nach Erkennen der Beamten flüchteten sie in Richtung Kiepeweg. Ein 18-Jähriger aus Dortmund konnte gestellt und festgenommen werden. Die Fahndung führte bislang nicht zum Ergreifen weiterer Tatverdächtiger. Der 18-Jährige wurde zu einer Polizeiwache gebracht und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

In der folgenden Nacht (02. Januar) kam es am Quakmannsweg in Bodelschwingh erneut zu Sprengung eines Zigarettenautomaten. Auch hier beobachteten Zeugen vier Personen, die vom Tatort flüchteten.

Personenbeschreibung:

1. und 2. Person

170 bis 180 cm groß, Kapuzenpullover, Schwarze Kleidung, 15 bis 20 Jahre alt

3. Person

185 bis 190 cm groß, Schlanke Statur, Kapuzenpullover, Schwarze Kleidung, 15 bis 20 Jahre alt

4. Person

Korpulente Statur, Kapuzenpullover, Schwarze Kleidung, 15 bis 20 Jahre alt

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132 - 7441.

Der entstandene Sachschaden lässt sich aktuell noch nicht genau beziffern, wird jedoch grob auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge zwischen den Taten.

