POL-DO: Dortmunder startet mit Potpourri an Anzeigen ins neue Jahr

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0002

Das Überfahren einer roten Ampel sollte am Donnerstagmorgen (1. Januar 2026) Anlass einer Verkehrskontrolle sein. Ein 22-Jähriger aus Dortmund flüchtete jedoch vor den Einsatzkräften und bekam am Ende mehrere Anzeigen.

Die Einsatzkräfte fuhren gegen 6:28 Uhr auf der Zillestraße, als sie sahen, wie der junge Dortmunder die rote Ampel an der Zillestraße/An der Goymark missachtete. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle und gaben dem 22-Jährigen Anhaltezeichen. Diese ignorierte er und fuhr davon.

In der Wellinghofer Straße in Höhe der Hausnummer 97 verunfallte der Dortmunder mit seinem Golf und flüchtete zu Fuß. Die Einsatzkräfte konnten ihn kurze Zeit später im Nahbereich antreffen. Im Fahrzeug fanden sie alkoholische Getränke. Da zudem noch der Konsum von Betäubungsmitteln im Raum stand, nahmen die Polizisten den 22-Jährigen mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Dortmunder keinen Führerschein besitzt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Golf entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro. Den Dortmunder erwarten nun folgende Anzeigen: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses sowie anderer berauschender Mittel und Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Schnellfahren. Abgerundet wird das Potpourri mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

