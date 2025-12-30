PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Lünen - 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht schwarzen Mercedes

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1111

Am Mittwochabend (17.12.2025) kam es auf einem Parkplatz an der Gahmener Straße in Lünen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Verursacher und Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen ereignete sich der Vorfall gegen 18:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Gahmener Straße 213. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes beabsichtigte, vom Parkplatzgelände wegzufahren. Dabei touchierte der Pkw das Motorrad eines 19-jährigen Dortmunders.

Durch die Berührung verlor der Mann die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des schwarzen Mercedes entfernte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder die Schadensregulierung einzuleiten.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung:

   -	Wer hat den Unfall am Mittwochabend beobachtet? -	Wer kann 
Angaben zu dem flüchtigen schwarzen Mercedes oder dessen 
Fahrer/Fahrerin machen? -	Wer hat das Fahrzeug möglicherweise mit 
frischen Unfallspuren im Bereich Lünen oder Dortmund gesehen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Lünen unter der Telefonnummer 0231/132-3121 entgegen. Darüber hinaus können Hinweise an jede andere Polizeidienststelle gemeldet werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

