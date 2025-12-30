Polizei Dortmund

POL-DO: Explosion bei Pizzeria in Bergkamen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund.

Am frühen Dienstagmorgen (30. Dezember 2025) kam es in Bergkamen zu einer Explosion an einer Pizzeria.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll es an der Rotherbachstraße gegen 3:40 Uhr zu einem lauten Knall gekommen sein. Der Eingangsbereich des Restaurants wurde dabei beschädigt. Ein Zusammenhang mit den Geschehnissen vom 13. Dezember 2025 wird aktuell geprüft.

Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/6179829

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 / 132-7441 zu melden.

