POL-DO: Verfolgungsfahrt durch Dortmund: 26-jähriger ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei und verunfallt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1106

Am Sonntagvormittag (28. Dezember) kam es im Dortmunder Stadtgebiet zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 26-jähriger Dortmunder versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, verursachte einen Unfall und wurde schließlich vorläufig festgenommen.

Gegen 10:52 Uhr erhielten Beamte der Polizei Dortmund erste Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug, das die Märkische Straße in Fahrtrichtung Innenstadt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Zeugen berichteten zudem von rücksichtslosen Überholmanövern, durch die andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das flüchtige Fahrzeug durch weitere Einsatzkräfte auf der Weißenburger Straße gesichtet werden. Anstatt auf die Anhaltesignale der Beamten zu reagieren, beschleunigte der Fahrer seinen Wagen weiter und setzte seine Flucht fort.

Die Fahrt endete schließlich auf der Kurler Straße zwischen den Ortsteilen Asseln und Kurl-Husen. In einer Kurve verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Im Rahmen der Flucht wurde ein Holzschild und eine Grünfläche beschädigt. Bei dem Unfall erlitt der Beifahrer, ein ebenfalls 26-jähriger Mann aus Gelsenkirchen, leichte Verletzungen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da zudem der Verdacht auf den Konsum von berauschenden Mitteln bestand, wurde dem Dortmunder durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten zudem ein verbotenes Einhandmesser und stellten dieses sicher. Den 26-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

