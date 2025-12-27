PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Schüsse auf Privathaus - Polizei ermittelt in alle Richtungen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1103

Gestern (2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.25) gegen 22:20 Uhr schoss ein unbekannter Täter mehrmals auf ein privates Wohnhaus. Verletzt wurde dabei niemand.

Da ein Anwohner Verbindungen zu hiesigen Outlaw-Motorcycle-Gangs - also zur Rockerszene - hat ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Eine Ermittlungskommission hat diesbezüglich die Arbeit aufgenommen.

Ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Hinweis an Medienvertreter:

Anfragen dazu können erst wieder am Montag (29.12.25) zu Bürozeiten beantwortet werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
