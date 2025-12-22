PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251222.7 Marne: Terrassentür aufgehebelt - Polizei bittet um Hinweise

Marne (ots)

In der Zeit von Donnerstagvormittag bis Samstagmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Marne ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11:00 Uhr, und Samstag, 13:30 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Rudolf-Virchow-Straße. Unbekannte Täter betraten ersten Ermittlungen zufolge von der Straße aus das frei zugängliche Grundstück und begaben sich in den hinteren Bereich.

Dort hebelten sie die Terrassentür mit einem Gegenstand auf und gelangten in das Wohnzimmer im Erdgeschoss. Im weiteren Verlauf öffneten sie in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Aus einem Schrank entwendeten sie Schmuck.

Anschließend verließen die Täter das Haus über die vordere Haustür. Sie schlossen die Tür mit dem von innen steckenden Schlüssel auf und zogen sie hinter sich wieder zu.

Die Kriminalpolizei Heide bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:42

    POL-IZ: 251222.6 Hohenlockstedt: Kriminalpolizei bittet nach Einbruch um Zeugenhinweise

    Hohenlockstedt (ots) - In der vergangenen Woche kam es in Hohenlockstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Dienstagvormittag, 09:00 Uhr, und ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:20

    POL-IZ: 251222.5 Neuendorf: Unbekannte dringen in Gebäude ein und entwenden E-Bike

    Neuendorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es in Neuendorf bei Elmshorn zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Unbekannte verschafften sich Zugang über ein Fenster, durchsuchten mehrere Räume und entkamen mit Beute. Der Einbruch ereignete sich zwischen 01:30 Uhr und 05:25 Uhr in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Dünnenreihe. Eine ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:16

    POL-IZ: 251222.4 Glückstadt: Einbruch in Büroräume führt zum Diebstahl von Dienstfahrzeugen

    Glückstadt (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es in Glückstadt zu einem Einbruch in Büroräume einer sozialen Einrichtung. Unbekannte Täter entwendeten dabei Fahrzeugschlüssel und flüchteten mit zwei Dienstfahrzeugen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in Büroräume einer sozialen Einrichtung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren