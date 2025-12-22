Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251222.7 Marne: Terrassentür aufgehebelt - Polizei bittet um Hinweise

Marne (ots)

In der Zeit von Donnerstagvormittag bis Samstagmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Marne ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11:00 Uhr, und Samstag, 13:30 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Rudolf-Virchow-Straße. Unbekannte Täter betraten ersten Ermittlungen zufolge von der Straße aus das frei zugängliche Grundstück und begaben sich in den hinteren Bereich.

Dort hebelten sie die Terrassentür mit einem Gegenstand auf und gelangten in das Wohnzimmer im Erdgeschoss. Im weiteren Verlauf öffneten sie in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Aus einem Schrank entwendeten sie Schmuck.

Anschließend verließen die Täter das Haus über die vordere Haustür. Sie schlossen die Tür mit dem von innen steckenden Schlüssel auf und zogen sie hinter sich wieder zu.

Die Kriminalpolizei Heide bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell