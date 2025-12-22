Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251222.6 Hohenlockstedt: Kriminalpolizei bittet nach Einbruch um Zeugenhinweise

Hohenlockstedt (ots)

In der vergangenen Woche kam es in Hohenlockstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Dienstagvormittag, 09:00 Uhr, und Freitagnachmittag, 15:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in der Deutsch-Ordens-Straße auf das rückwärtige Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort hebelten sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein Fenster des Wohnzimmers auf und nutzten dieses als Einstieg in das Gebäude.

Im Inneren betraten die Täter mehrere Räume und öffneten Schubladen sowie Schränke. Sie entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie Schmuck. Anschließend verließen sie das Grundstück in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

