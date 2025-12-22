Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251222.4 Glückstadt: Einbruch in Büroräume führt zum Diebstahl von Dienstfahrzeugen

Glückstadt (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Glückstadt zu einem Einbruch in Büroräume einer sozialen Einrichtung. Unbekannte Täter entwendeten dabei Fahrzeugschlüssel und flüchteten mit zwei Dienstfahrzeugen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in Büroräume einer sozialen Einrichtung in der Königstraße ein. Sie gelangten über eine Notausgangstür in das Gebäude und hebelten dort einen Tresor auf. Aus diesem entnahmen sie mehrere Fahrzeugschlüssel.

Anschließend verließen die Täter das Objekt und entwendeten mit den erlangten Schlüsseln zwei dienstlich genutzte Pkw. Es handelt sich um zwei weiße Kia Picanto mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Segeberg.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Ermittler bitten Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Königstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

