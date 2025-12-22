Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251222.2 Heide: Betrunkener Mann attackiert Verkäufer und Sicherheitsdienst auf Weihnachtsmarkt

Heide (ots)

Sonntagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Personen auf einem Weihnachtsmarkt in Heide und führte im weiteren Verlauf zu mehreren Straftaten. Ein Mann griff dabei einen Verkäufer sowie später Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige in Gewahrsam und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Gegen 20:35 Uhr hielten sich zahlreiche Besucher auf der Heider Winterwelt auf dem Marktplatz in Heide auf, als Passanten ein streitendes Paar bemerkten. Der 27 Jahre alte Mann zog während des Streits einen Brieföffner aus seiner Tasche. Umstehende hielten diesen Gegenstand für ein Messer und informierten den Sicherheitsdienst des Marktes. Der Mann und die Frau gingen anschließend gemeinsam weiter über das Gelände des Weihnachtsmarktes, bevor der Sicherheitsdienst eingreifen konnte.

Unmittelbar danach entwendete die 22 Jahre alte Frau an einem Verkaufsstand eine dort ausgestellte Figur. Der 49-jährige Verkäufer verfolgte sie und stellte sie zur Rede. Der Begleiter der Frau mischte sich in das Gespräch ein und schlug dem Mann mit einer Bierflasche ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und begab sich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Beim anschließenden Versuch, den Weihnachtsmarkt zu verlassen, griff der 27-Jährige zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Er schlug einen 24- und einen 29-jährigen Sicherheitsmitarbeiter und biss dem 29-Jährigen in den Oberarm. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Eine stationäre Behandlung war nicht erforderlich.

Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeireviers Heide nahmen den Mann und die Frau, beide polnische Staatsangehörige aus Heide, in Gewahrsam. Der 27-Jährige beleidigte während der Maßnahmen einen Polizeibeamten und spuckte diesem auf die Hose. Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leisteten beide nicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,86 Promille, bei der Frau 2,40 Promille. Zudem besteht der Verdacht eines zusätzlichen Betäubungsmitteleinflusses. Ein Arzt entnahm beiden eine Blutprobe. Sie verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam.

Die Polizei Heide leitete Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Beleidigung ein.

Björn Gustke

