Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251222.3 Kellinghusen: Pfefferspray an Schule versprüht: Polizei identifiziert Verursacher

Kellinghusen (ots)

Am 15. Oktober 2025 kam es in der Gemeinschaftsschule Kellinghusen zu einem Vorfall, bei dem eine zunächst unbekannte Person eine reizende Substanz in einem Schulflur versprühte. Die Schule wurde evakuiert, mehrere Schülerinnen und Schüler klagten über Atemwegsbeschwerden.

Die Polizei leitete unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls Ermittlungen ein. Eine Analyse der auf eine Wand aufgebrachten Flüssigkeit ergab später, dass es sich um handelsübliches Pfefferspray handelte.

Im Rahmen der Ermittlungen identifizierte die Polizeistation Kellinghusen einen 13 Jahre alten Schüler als Verursacher. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte er ohne konkreten Anlass. Der Schüler räumte die Tat im Beisein seiner Eltern ein. Ernsthafte Verletzungen traten bei keinem der betroffenen Kinder auf.

Der 13-Jährige ist strafunmündig. Kinder unter 14 Jahren tragen nach deutschem Recht keine strafrechtliche Verantwortung. Strafrechtliche Maßnahmen sind daher ausgeschlossen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell