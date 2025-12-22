Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251222.5 Neuendorf: Unbekannte dringen in Gebäude ein und entwenden E-Bike

Neuendorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Neuendorf bei Elmshorn zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Unbekannte verschafften sich Zugang über ein Fenster, durchsuchten mehrere Räume und entkamen mit Beute.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 01:30 Uhr und 05:25 Uhr in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Dünnenreihe. Eine Bewohnerin bemerkte ungewöhnlichen Lärm durch eine Katze, die sich entgegen der üblichen Gewohnheit im Haus befand. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass ein Fenster zum Verkaufsraum sowie mehrere Innentüren offenstanden.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten der oder die Täter ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Nach derzeitigem Stand entwendeten sie eine Geldkassette mit Münzgeld sowie ein E-Bike der Marke Cube.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell