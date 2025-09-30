PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt endet mit Drogenfund - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Nachdem gestern (29.09.2025, 13:44 Uhr) ein zunächst Unbekannter mit 
seinem Auto vor der Polizei flüchten wollte, konnte die Beamten im 
späteren Verlauf eine größere Menge Mariuhana sicherstellen.

Polizeibeamte versuchten auf der Uellendahler Straße gegen 13:45 Uhr 
einen schwarzen Audi RS3 zu kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte 
stark, mutmaßlich um sich der Kontrolle zu entziehen.

Im Zuge der Fahndung, konnte der verdächtige Audi am Platz der 
Republik festgestellt werden. Er kollidierte im Kurvenbereich der 
Ewaldstraße mit einem geparkten VW Polo. Der Autofahrer versuchte zu 
Fuß zu entkommen, konnte aber schließlich festgehalten werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Fahrt des 
Tatverdächtigen zu Gefährdungen weiterer Verkehrsteilnehmer unter 
anderem auf der Gathe kam. Die Polizei bittet daher Zeugen und 
Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der
26-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem 
konnten in dem Audi eine nicht geringe Menge Marihuana und eine 
größere Menge Bargeld sichergestellt werden.

Die Ermittlungen von Verkehrs- und Kriminalkommissariat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

