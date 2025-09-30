Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt endet mit Drogenfund - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Nachdem gestern (29.09.2025, 13:44 Uhr) ein zunächst Unbekannter mit seinem Auto vor der Polizei flüchten wollte, konnte die Beamten im späteren Verlauf eine größere Menge Mariuhana sicherstellen. Polizeibeamte versuchten auf der Uellendahler Straße gegen 13:45 Uhr einen schwarzen Audi RS3 zu kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte stark, mutmaßlich um sich der Kontrolle zu entziehen. Im Zuge der Fahndung, konnte der verdächtige Audi am Platz der Republik festgestellt werden. Er kollidierte im Kurvenbereich der Ewaldstraße mit einem geparkten VW Polo. Der Autofahrer versuchte zu Fuß zu entkommen, konnte aber schließlich festgehalten werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Fahrt des Tatverdächtigen zu Gefährdungen weiterer Verkehrsteilnehmer unter anderem auf der Gathe kam. Die Polizei bittet daher Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 26-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten in dem Audi eine nicht geringe Menge Marihuana und eine größere Menge Bargeld sichergestellt werden. Die Ermittlungen von Verkehrs- und Kriminalkommissariat dauern an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell